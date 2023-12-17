Кубок Первого канала завершился в Санкт-Петербурге - как оценили турнир тренеры и спортсмены

Город белых ночей, музеев и разведенных мостов никогда прежде не принимал абсолютно все матчи Кубка Первого канала. Проводился этот легендарный турнир в 56-й раз, и лишь в третий - не в Москве. Возможно потому петербуржцы заполняли Ледовый дворец не так активно, как хотелось бы. Допустимо, что и время поединков было для зрителя не слишком комфортным. Однако для протокола отметим, что центральная битва Беларуси и "России 25" прошла практически при аншлаге. И радостно, что среди торсиды "Красной машины" находились наши, и болели, безусловно, за своих.

Вообще эти международные декабрьские состязания носили прежде разные названия. Но большинство болельщиков помнят их как "Приз газеты "Известия".

Именно на данном турнире свою первую игру в составе сборной Советского Союза когда-то провел и Владислав Третьяк. Практически все звезды российского хоккея прошли через эти соревнования. На Кубок съезжались лучшие составы команд Чехии, Швеции, Финляндии, а иногда и Канады.





Очень жаль, что обстоятельства заставляют нас играть внутренние соревнования. Но надо смотреть в будущее. Когда-нибудь наша изоляция закончится. И мы должны быть готовы показать силу нашего хоккея, в том числе белорусского. Борис Майоров, двукратный олимпийский чемпион по хоккею

Изначально планировалось, что на турнире (кроме дружин Беларуси, России и Казахстана) выступит и сборная Китая, но в конце ноября стало известно, что ее заменит коллектив с интересным названием - "Звезды и ВХЛ". Его основу составили представители Высшей хоккейной лиги и перспективная молодежь, которая уже выступала в составе "Красной машины".

Владислав Третьяк, глава Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион: Задача Федерации хоккея России - как можно больше расширить регион, где будут играть Кубок. На следующий год, может, мы другой регион посмотрим. У нас прекрасные стадионы построили в Омске и Новосибирске. Белорусы показывают хороший хоккей. Хотел бы поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья, удачи и новых побед!

Для белорусов данный турнир - это очередной этап в подготовке, просмотр кандидатов, работа с резервом. Так, например, дебютировал за национальную команду 19-летний вратарь Павел Мойсевич. Ростер был хороший, близкий к оптимальному. И отрадно отметить, что еще есть кем усилить состав. В расположении не были вызваны Владислав Кодола, Шейн Принс, Андрей Белевич, Кирилл Готовец и Александр Суворов из-за повреждений. Не приехали из минского "Динамо" Илья Шинкевич и Дмитрий Коробов. И это если не вспоминать про заокеанский десант игроков в НХЛ и АХЛ.

Андрей Стась, капитан сборной Беларуси по хоккею: Хорошо, что подросло новое поколение. В Беларуси хоккей - это спорт номер один. Детские площадки, детские тренеры, система налажена. Она будет приносить плоды, она уже приносит плоды. Рано или поздно блоки эти снимут, и сборная Беларуси будет на очень хорошем счету в мировом хоккее.

То, что появились молодые ребята, это вполне закономерно. Мы имеем сейчас очень хорошую плеяду наших национальных тренеров. Мы правильно делаем, что обращаем внимание и находим в себе смелость давать им проявить себя даже в таких турнирах, очень важных с точки зрения спортивной. Евгений Ворсин, государственный тренер Беларуси по хоккею

В Санкт-Петербург сборная Беларуси отправилась под руководством Константина Кольцова. Он заменил Дмитрия Квартальнова, который во время декабрьской паузы в КХЛ сосредоточился на клубных делах минского "Динамо". Ассистентами были Андрей Михалев, Дмитрий Астапенко, Дмитрий Журавский и Александра Шабанова.





Первый мой опыт. Такой важный турнир. Получил колоссальное удовольствие. Первые два матча были хорошие с казахами. Контролировали игру. Вчера была очень тяжелая игра. Очень много опасных моментов возле наших ворот было. Но мы работали сильно на контратаках. Забили прекрасные голы. Много эмоций вчера оставили. Поэтому сегодня игра была такая (спокойная). Андрей Михалев, ассистент главного тренера сборной Беларуси по хоккею

Таким образом, в первом матче Кубка Первого канала сборная Беларуси была сильнее дружины Казахстана - 6:2. Следом наши парни уступили команде "России 25" - 3:5. Проигрыш - 4:5 - случился в овертайме в поединке против коллектива "Звезды и ВХЛ".

У нас молодая команда. У нее есть будущее. Я уверен, что ребята будут добавлять со временем с каждой игрой, с каждой тренировкой. Если будут работать дальше, я уверен, что у этих ребят все будет хорошо, уровень нашей сборной будет подниматься. Кристиан Хенкель, защитник сборной Беларуси по хоккею