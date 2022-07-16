Кубок по конкуру имени В. Н. Петрова проходит в агрогородке Полочаны

В Беларуси в эти дни соревнования по конному спорту захватили внимание поклонников этого вида спортивного мастерства, которое граничит с искусством и воспитанием себя. В агрогородке Полочаны в Молодечненском районе накануне начался ежегодный традиционный турнир по конкуру имени Владимира Николаевича Петрова, который сам посетил сегодняшние соревнования. Именно сегодня он отмечает 75-летний юбилей. В 1998 году в Полочанах открыта школа конного спорта, а с 2007-го на ее базе стали активно разводить свое поголовье. Кстати, многие воспитанники местной ДЮСШ по конному спорту - победители и призеры международных соревнований.