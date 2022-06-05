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Кубок Посольства России в Беларуси разыграли в Минске - кому достался трофей?

Спорт призван объединять, но сегодня, к сожалению, многие мировые спортивные чиновники на это закрывают глаза. Между тем совместно с Россией белорусы продолжают активно обновлять календарь мероприятий. Сегодня в столице поклонники футбола могли вживую наблюдать за игрой экс-игроков российской национальной сборной. Полузащитники Егор Титов, Андрей Тихонов и победитель Лиги чемпионов в составе "Порту" Дмитрий Аленичев боролись со своей командой на турнире по мини-футболу за Кубок Посольства Российской федерации в Республике Беларусь. Всего 8 коллективов были разбиты на два квартета, а вслед за групповым этапом традиционно - матчи плей-офф.


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Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Спорт действительно объединяет, любой вид спорта. А в нашей команде все бывшие спортсмены. Мы пришли для того, чтобы провести замечательный день, чтобы пообщаться и познакомиться.


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Егор Титов, экс-полузащитник сборной России по футболу: У нас не было никаких сомнений, чтобы оказаться у наших друзей в Минске. Минск обожаю, здесь был очень часто раньше с дочкой. Я у вас частый гость. Спорт, футбол делают нас сильнее, добрее, поэтому я здесь с удовольствием.

Обладателем трофея стала как раз российская команда. В напряженном финале лишь в серии пенальти гости дожали коллектив белорусского Министерства спорта - 4:3.

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