Кубок Посольства России в Беларуси разыграли в Минске - кому достался трофей?

Егор Титов, экс-полузащитник сборной России по футболу: У нас не было никаких сомнений, чтобы оказаться у наших друзей в Минске. Минск обожаю, здесь был очень часто раньше с дочкой. Я у вас частый гость. Спорт, футбол делают нас сильнее, добрее, поэтому я здесь с удовольствием.