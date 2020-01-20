Кубок развития - 2020 стартовал в Минске. У сборной Беларуси первая победа

Юношеская сборная Беларуси по футболу до 17 лет с крупной победы над Узбекистаном 4:1 стартует на домашнем Кубке развития, уже 16-м. В этом году за трофей будут бороться 8 сборных. К слову, 5 из них, помимо нашей, в марте выступят в элитном раунде чемпионата Европы. Соревнования в Минске расценивают как хороший этап подготовки.



Завтра в 18:30 начнется матч белорусов с Финляндией, в такое же время в четверг - противостояние с Бельгией. Победитель квартета сыграет в финале, вторая команда будет бороться за бронзу.



