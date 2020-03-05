Кубок России: ЦСКА уступает "Спартаку"

Спортивная драма Виктора Гончаренко. Горячее российское дерби между московскими ЦСКА и "Спартаком" в рамках четвертьфинала Кубка страны завершилось победой красно-белых в дополнительное время, 3:2. Заметный эпизод случился в конце поединка, когда наставник "Спартака" Доменико Тедеско не нашел взаимопонимания с белорусским главным тренером ЦСКА. В полуфинале красно-белые сыграют с "Зенитом".