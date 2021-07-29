Кубок Салея стартовал матчем "Химик" - "Гомель"

Новый розыгрыш Кубка Салея стартовал накануне в Новополоцке. Местный "Химик" в первой встрече группового этапа уступил 0:2 "Гомелю", "южане" возглавили группу В. А сегодня в поединке шестерки А встретятся "Брест" и "Неман".