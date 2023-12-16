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Кубок СНГ по зимнему плаванию проходит в Минском районе
Деревня Волковичи под Минском - место притяжения для настоящих экстремалов. Накануне здесь стартовал Кубок СНГ по зимнему плаванию. Около 150 участников из разных уголков Беларуси и России. Зимнее плавание в двух странах, к слову, сейчас только набирает обороты и становится популярным среди населения. Ведь, как отмечают участники-экстремалы, они практически не болеют.
В ледяной воде они плавают не первый год, поэтому уже показывают хорошие результаты на финише и даже устанавливают мировые рекорды.
Соревнования продлятся до воскресенья. В программе - плавание брассом, вольным стилем, баттерфляем, а также эстафеты.
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