Кубок СНГ по зимнему плаванию проходит в Минском районе

Деревня Волковичи под Минском - место притяжения для настоящих экстремалов. Накануне здесь стартовал Кубок СНГ по зимнему плаванию. Около 150 участников из разных уголков Беларуси и России. Зимнее плавание в двух странах, к слову, сейчас только набирает обороты и становится популярным среди населения. Ведь, как отмечают участники-экстремалы, они практически не болеют.