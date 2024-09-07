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Кубок Содружества по биатлону продолжается в Красноярске. Расскажем о результатах соревнований

Первый этап Кубка Содружества по биатлону продолжается в Красноярске. 7 сентября в программе гонки преследования. Уже известны итоги женского старта.

Что происходит на трассе спорткомплекса - подробности у Александра Якубовского (видео).

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