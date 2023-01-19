3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Кубок Содружества по биатлону стартовал в Раубичах
В Раубичах долгожданный биатлонный марафон. Кубок Содружества заявил о себе еще со старта сезона и продолжает держать внимание болельщиков. Борьба за деловые майки лидеров сезона только набирает обороты, и белорусские спортсмены в числе фаворитов.
Из Раубичей передает Андрей Козлов.
Подробности в видео.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов