Кубок Содружества по биатлону стартовал в Раубичах

В Раубичах долгожданный биатлонный марафон. Кубок Содружества заявил о себе еще со старта сезона и продолжает держать внимание болельщиков. Борьба за деловые майки лидеров сезона только набирает обороты, и белорусские спортсмены в числе фаворитов.



Из Раубичей передает Андрей Козлов.