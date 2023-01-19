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Кубок Содружества по биатлону стартовал в Раубичах

В Раубичах долгожданный биатлонный марафон. Кубок Содружества заявил о себе еще со старта сезона и продолжает держать внимание болельщиков. Борьба за деловые майки лидеров сезона только набирает обороты, и белорусские спортсмены в числе фаворитов.

Из Раубичей передает Андрей Козлов.

Подробности в видео.

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