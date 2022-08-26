Кубок Содружества в Сочи: 26-27 августа белорусской биатлонисты отдадут все силы для достижения высокого результата

В выходные продолжим следить за событиями Кубка Содружества по биатлону, 1-й этап которого завершается динамичными контактными гонками.

Лидеры белорусской сборной в числе главных фаворитов. И даже в 40-градусную жару на высоте 1450 м над уровнем моря они наверняка отдадут все силы для достижения высокого результата.

Съемочная группа Белтелерадиокомпании продолжает работать на месте событий, все последние новости - в репортаже Андрея Козлова.

День без соревнований - это вовсе не день для прогулок и экскурсий. Утро в Лауре (а это, на минуточку, 1,5 тыс. метров над уровнем моря), проходило под звуки отталкивания палок о местный раскаленный асфальт.

Пока мужчины тренировались, мы, записывая интервью для ближайшего "Главного эфира", вспоминали с Динарой Алимбековой февраль 2014 года, когда она как телезритель смотрела сочинские олимпийские гонки с участием Дарьи Домрачевой. Тогда Дарья взяла здесь три золота, а спустя четыре года в компании Динары она стала четырехкратной олимпийской чемпионкой - впервые в истории биатлона.





Все-таки круто будет приблизиться к таким результатам, как у Даши. Тем более, когда у меня в карьере все более-менее хорошо начало развиваться. Но приехав на Олимпиаду в Пекин, я поняла, что каждая медаль это очень сложно. Каждая гонка и заработанная медаль - это не так просто. Сказать, что я буду пяти- или четырехкратной чемпионкой, я не могу. Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка по биатлону 2018 года

Мужчины отработали, следом на тренировку вышли девушки. Спустя сутки после первых гонок Кубка Содружества - время провести анализ выступления. В первый день белорусы дважды оказывались в шестерке лучших.





Могу сказать, что ощущения сегодня намного лучше, чем вчера. Возможно, прошли акклиматизационные моменты. Дмитрий Лазовский, призер этапа Кубка мира по биатлону

Для нас Кубок Содружества - это и открытие новых имен в белорусском биатлоне. Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей - все биатлонисты опытные. Степан Данилов и Саша Кошин тянутся следом. Кошин накануне вышел впервые на старт первой взрослой гонки в карьере.





Не скажу, что у нас в Раубичах равнина, но здесь самое главное - очень приличная высота. И она вносит свои коррективы не только в спортивную форму, но и на огневом рубеже. Александр Кошин, многократный призер национальных соревнований по биатлону

За золотом Динары Алимбековой накануне многие могли не заметить высокую 12-ю позицию Алины Пильчук. Она вместе Дарьей Кудаевой и Аделиной Сабитовой также приехала в Сочи.

Первый старт. Нужно делать выводы и работать дальше, и показывать результат. Буду стараться. Дарья Кудаева, многократный призер национальных соревнований по биатлону

Обратите внимание, как за поколением уже опытных атлетов национальной команды по биатлону идет компания интересных и амбициозных ребят. Сами же соревнования, сезон которых начался накануне, уже показали свою перспективность - здесь не только организован качественный продакшн, но и участники цветочной церемонии получают свой ощутимый финансовый бонус.





Интерес достаточно большой, стабильный. Знаете вы или нет, но в России все гонки пройдут в прямом федеральном эфире. Можно говорить о серьезном интересе. Сергей Аверьянов, глава пресс-службы Союза биатлонистов России