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Кубок Содружества: заявлено более 60 белорусских и российских биатлонистов

Сразу два этапа Кубка Содружества по биатлону стартуют завтра в Раубичах. Эти соревнования также стали ответом Международной федерации на санкции. Ведь, к сожалению, мировой спорт тоже разделила политика. При этом сильно ослабив его. Эксперты отмечают, что без белорусов и россиян нет накала, как прежде. И на аренах Кубка мира сильно упал зрительский интерес.

Мы же продолжаем любить биатлон и поддерживать наших спортсменов. Раубичи сейчас находятся в финальной стадии подготовки к Кубку Содружества. Как заявляют организаторы, несмотря на оттепель, снега хватит. Достаточно будет и развлечений для зрителей.

Каковы шансы белорусских спортсменов обыграть россиян - репортаж Николая Стуло.

У старшего сервисмена сборной Беларуси по биатлону Дениса Латышева вредная работа - он готовит лыжи для спортсменов. В воздухе в вакс-кабине парят фторсодержащие вещества. Дениса спасает маска, нас не спасает ничто. Поэтому быстро задаем вопросы: сколько пар лыж придется подготовить сервисменам завтра на Кубок Содружества?

Для гонки каждому спортсмену нужно по одной паре лыж, но до этого мы будем тестировать - на каждого спортсмена примерно по 6 пар и плюс тестовые лыжи, это в районе 30 пар. Можете посчитать сами.
Денис Латышев, старший сервисмен Национальной соборной Беларуси по биатлону

Современные лыжи - это отдельный вид искусства. Посмотрите, какая красота. А еще и информативность, доступная только профессионалу. Вот стойка Антона Смольского - с таким выбором, конечно, можно быстро бежать. А вот этот грузовик - передвижная вакс-кабина россиян. Конечно, им это чудо на колесах нужно - в их сборной людей куда больше, чем в нашей. Время дорого.

Искусственное освещение кардинально меняет и украшает антураж в Раубичах. Но биатлонистам тяжело в таких условиях.

Перед Динарой стоят определенные задачи, которые ей по силам решить. Это, конечно, борьба за призовое место и не только на этом соревновании, но и в общем зачете Кубка Содружества. Он проводится впервые, и было бы интересно стать победителем общего зачета, но об этом говорить пока рано. Еще два этапа здесь, один из которых стартует завтра, приблизительно в такую погоду, и один этап в Тюмени, в марте. Получить удовольствие от борьбы и показать хороший, достойный результат.
Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону

К участию в Кубок Содружества заявлено более 60 ведущих белорусских и российских биатлонистов, среди которых победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и иных престижных международных соревнований. Все они уже сегодня пристрелялись на официальных тренировках и снова убедились, что роза ветров Раубичей - дама капризная. А еще наш спорткомплекс встретил биатлонисток не крещенскими морозами, а крещенским дождем.

По прогнозам синоптиков, дождь завтра к старту утихнет, но плюс на улице сохранится. Погода - единственный минус грядущего этапа в Раубичах. В целом же россияне довольны гостеприимством.

Нас всегда так хорошо принимают. Мы здесь были летом на Кубке Содружества. Были зимой на сборе. Трасса подготовлена всегда хорошо, гостиницы, питание - все на высшем уровне.
Елизавета Каплина, биатлонистка (Россия)

Это табло на финише одной из гонок чемпионата Беларуси. Смольский первый - это понятно, но вот за ним парни, фамилии которых еще не все болельщики выучили. Этих парней менее года назад даже не было в национальной команде, и, естественно, они не ездили на Олимпиаду в Пекин. А сегодня с легкостью выигрывают конкуренцию у старожилов. Так что внутренняя конкуренция в мужской команде действительно есть.

Конкуренция реальная, как видим, Иван Тулатин занимает второе место. В Рязани он победил. Это один из самых младших в нашей команде. Ребята очень прогрессируют, перспективы у них есть. Главное - желание и терпение.
Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр - 2022

Антон Смольский, кстати, лидирует среди мужчин после первых трех этапов Кубка Содружества в общем зачете, а вот у женщин, если вы возьмете статистику, можно запутаться: там больше нет Динары Алимбековой.

Завтра она впервые стартует как Смольская, о чем эксклюзивно накануне рассказала Агентству теленовостей.

С этапа Кубка Собдужества в Раубичах у меня уже будет фамилия мужа - Смольская.
Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону - 2018

Кубок Содружества в условиях санкций стал главным стартом сезона для белорусов. Два домашних этапа, приличные призовые, хорошие соперники из России - все это, конечно же, мотивирует. Тем более организаторы в Раубичах постараются создать атмосферу, не уступающую Кубку мира.

Антураж, билеты продаются, будут зоны для болельщиков, будут зоны питания, развлекательная программа. Все так, как когда у нас проводился чемпионат Европы, в плане организации и антуража мы эту планку не опускаем.
Юрий Альберс, главный тренер Национальной сборной Беларуси по биатлону

Телевизионная аппаратура Белтелерадиокомпании рассредоточивается по периметру трассы завтрашней гонки. Коллеги собираются порадовать новыми решениями. Уже выстроены в ряд точки фуд-корта, рядом наши МАЗы с "Дакаров", готовится развлекательная программа - болельщикам будет чем заняться в Раубичах. Телевизионный сигнал с завтрашней женской гонки начнется в 10:45, далее биатлон будут показывать каждый день. А в воскресенье еще и гонка легенд с участием заслуженных спортсменов Беларуси и России. Кстати, герой нашего сюжета - Денис Латышев - в воскресенье встанет пораньше и подготовит лыжи для своей супруги Людмилы Калинчик. Мы спросим у нее потом, как бежалось?

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