Кубок Содружества: заявлено более 60 белорусских и российских биатлонистов

Сразу два этапа Кубка Содружества по биатлону стартуют завтра в Раубичах. Эти соревнования также стали ответом Международной федерации на санкции. Ведь, к сожалению, мировой спорт тоже разделила политика. При этом сильно ослабив его. Эксперты отмечают, что без белорусов и россиян нет накала, как прежде. И на аренах Кубка мира сильно упал зрительский интерес.

Мы же продолжаем любить биатлон и поддерживать наших спортсменов. Раубичи сейчас находятся в финальной стадии подготовки к Кубку Содружества. Как заявляют организаторы, несмотря на оттепель, снега хватит. Достаточно будет и развлечений для зрителей.

Каковы шансы белорусских спортсменов обыграть россиян - репортаж Николая Стуло.

У старшего сервисмена сборной Беларуси по биатлону Дениса Латышева вредная работа - он готовит лыжи для спортсменов. В воздухе в вакс-кабине парят фторсодержащие вещества. Дениса спасает маска, нас не спасает ничто. Поэтому быстро задаем вопросы: сколько пар лыж придется подготовить сервисменам завтра на Кубок Содружества?

Для гонки каждому спортсмену нужно по одной паре лыж, но до этого мы будем тестировать - на каждого спортсмена примерно по 6 пар и плюс тестовые лыжи, это в районе 30 пар. Можете посчитать сами. Денис Латышев, старший сервисмен Национальной соборной Беларуси по биатлону

Современные лыжи - это отдельный вид искусства. Посмотрите, какая красота. А еще и информативность, доступная только профессионалу. Вот стойка Антона Смольского - с таким выбором, конечно, можно быстро бежать. А вот этот грузовик - передвижная вакс-кабина россиян. Конечно, им это чудо на колесах нужно - в их сборной людей куда больше, чем в нашей. Время дорого.

Искусственное освещение кардинально меняет и украшает антураж в Раубичах. Но биатлонистам тяжело в таких условиях.

Перед Динарой стоят определенные задачи, которые ей по силам решить. Это, конечно, борьба за призовое место и не только на этом соревновании, но и в общем зачете Кубка Содружества. Он проводится впервые, и было бы интересно стать победителем общего зачета, но об этом говорить пока рано. Еще два этапа здесь, один из которых стартует завтра, приблизительно в такую погоду, и один этап в Тюмени, в марте. Получить удовольствие от борьбы и показать хороший, достойный результат. Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону

К участию в Кубок Содружества заявлено более 60 ведущих белорусских и российских биатлонистов, среди которых победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и иных престижных международных соревнований. Все они уже сегодня пристрелялись на официальных тренировках и снова убедились, что роза ветров Раубичей - дама капризная. А еще наш спорткомплекс встретил биатлонисток не крещенскими морозами, а крещенским дождем.

По прогнозам синоптиков, дождь завтра к старту утихнет, но плюс на улице сохранится. Погода - единственный минус грядущего этапа в Раубичах. В целом же россияне довольны гостеприимством.

Нас всегда так хорошо принимают. Мы здесь были летом на Кубке Содружества. Были зимой на сборе. Трасса подготовлена всегда хорошо, гостиницы, питание - все на высшем уровне. Елизавета Каплина, биатлонистка (Россия)

Это табло на финише одной из гонок чемпионата Беларуси. Смольский первый - это понятно, но вот за ним парни, фамилии которых еще не все болельщики выучили. Этих парней менее года назад даже не было в национальной команде, и, естественно, они не ездили на Олимпиаду в Пекин. А сегодня с легкостью выигрывают конкуренцию у старожилов. Так что внутренняя конкуренция в мужской команде действительно есть.

Конкуренция реальная, как видим, Иван Тулатин занимает второе место. В Рязани он победил. Это один из самых младших в нашей команде. Ребята очень прогрессируют, перспективы у них есть. Главное - желание и терпение. Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр - 2022

Антон Смольский, кстати, лидирует среди мужчин после первых трех этапов Кубка Содружества в общем зачете, а вот у женщин, если вы возьмете статистику, можно запутаться: там больше нет Динары Алимбековой.

Завтра она впервые стартует как Смольская, о чем эксклюзивно накануне рассказала Агентству теленовостей.

С этапа Кубка Собдужества в Раубичах у меня уже будет фамилия мужа - Смольская. Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону - 2018

Кубок Содружества в условиях санкций стал главным стартом сезона для белорусов. Два домашних этапа, приличные призовые, хорошие соперники из России - все это, конечно же, мотивирует. Тем более организаторы в Раубичах постараются создать атмосферу, не уступающую Кубку мира.

Антураж, билеты продаются, будут зоны для болельщиков, будут зоны питания, развлекательная программа. Все так, как когда у нас проводился чемпионат Европы, в плане организации и антуража мы эту планку не опускаем. Юрий Альберс, главный тренер Национальной сборной Беларуси по биатлону