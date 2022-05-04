Кубок Стэнли - 2022: "Вашингтон" победил "Флориду", "Рейнджерс" проиграл "Питтсбургу"

Александр Овечкин вернулся после травмы, и "Вашингтон" обыграл победителя регулярного сезона НХЛ на старте плей-офф Кубка Стэнли. Лидер "Кэпиталз" в первом матче против "Флориды" отметился голевой передачей на соотечественника Кузнецова. 4:2 - итог противостояния. "Питтсбург" победил в первой дуэли "Рейнджерс" 4:3 - в третьем овертайме Малкин нанес решающий бросок. "Колорадо" 7:2 разгромил "Нэшвилл", "Калгари" 1:0 сильнее "Далласа".