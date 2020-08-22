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Кубок Стэнли. Известны четвертьфиналисты
"Филадельфия" и "Ванкувер" стали последними участниками второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. Накануне "Флайерз" обыграли "Монреаль" - 3:2. Счет 4:2 в серии. Кстати, "оранжевые" впервые вышли во второй раунд с 2012 года. Параллельно "Кэнакс" одолел действующих обладателей трофея "Сент-Луис" - 6:2. В противостоянии до четырех побед счет - 4:2. В 1/2 финала конференции "Ванкувер" сыграет с "Вегас Голден Найтс", а "Филадельфия" - с "Нью-Йорк Айлендерс".
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