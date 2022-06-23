Кубок Стэнли почти завоеван, "Колорадо" в одной победе от триумфа

Близка развязка в финале Кубка Стэнли, где этой ночью хоккеисты "Колорадо Эвеланш" повели в серии со счетом 3:1, и теперь в шаге от триумфа. "Тампа Бей" сражалась отчаянно и дважды вела по ходу поединка. Однако лавины не только смогли оба раза отыграться, но и завершить поединок победой в основное время - решающая шайба на счету канадца Назема Кадри. 3:2. Дата следующей игры - 25 июня. Кстати, за всю историю в 36 случаях с подобным счетом в финале уступавшая команда смогла отыграться лишь раз.