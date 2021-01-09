Куда отправится Кубок Беларуси по мини-футболу?

В Минск или Гомель? В финале турнира сегодня "Столица" будет противостоять ВРЗ. "Горожане" накануне в серии пенальти сломили сопротивление другого гомельского коллектива - БЧ - 5:3. ВРЗ же в полуфинале разгромил минский клуб "Охрана-Динамо" - 8:2. Прямая трансляция встречи за титул из могилевского спорткомплекса "Олимпиец" начнется в 19:20 на "Беларусь 5".