Курьезный эпизод в Кубке английской лиги. Эрик Дайер внезапно покинул поле

Курьез на поединке 1/8-й финала Кубка английской лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси". На 77-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу синих хавбек "шпор" Эрик Дайер внезапно покинул поле и убежал в раздевалку, хотя не был заменен. Вслед за футболистом туда устремился наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Через некоторое время оба вернулись.



Оказалось, футболисту срочно понадобилось в туалет - как говорится, "зов природы". Благо для "Тоттенхэма" в этот момент команда мячей не пропустила, а в серии пенальти и вовсе выиграла 5:4. После матча Дайер объяснил, что ему очень захотелось в уборную. По данному инциденту футболист в социальных сетях выложил фотографию награды лучшему игроку матча на унитазе.



