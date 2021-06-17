Курьезный гол в матче Канада - Гаити

Вратарь футбольной сборной Гаити Жозуэ Дюверге еще долго будет вспоминать в страшном сне эпизод ответного поединка плей-офф североамериканского отборочного турнира чемпионата мира - 2022. Его команда встречалась с канадцами. Счет после первого матча 1:0 в пользу "кленовых листьев" еще оставлял шансы Гаити на проход дальше. В начале второго тайма один из защитников гостей отдал пас на своего вратаря. Дюверге сначала не смог обработать мяч, дважды промахнувшись по нему, после чего задел его ногой и тот оказался в воротах. Сборная Гаити после этого пропустила еще дважды. Канадцы побеждают 3:0 и по сумме двух матчей выходят в третий раунд отборочного турнира.