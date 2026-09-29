Курлович оценил летнюю подготовку сборной Беларуси по фристайлу на 9 из 10

Девять баллов из десяти - именно такую оценку поставил сборной страны по фристайлу главный тренер команды Михаил Курлович за проделанную работу в межсезонье.

Белорусская дружина прилетела из Китая. В Поднебесной состоялся заключительный кэмп в рамках летней подготовки. А по спортивной традиции сбор завершился стартом. Так, в Циньхуандао прошел летний Гран-при по фристайлу. Это своеобразный неформальный Кубок мира.

Конкуренцию белорусским лыжным акробатам составили атлеты из Канады, США, Швейцарии, России и хозяева состязаний, которые выставили целых 4 состава. И лучший результат среди белорусов показала олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова. Спортсменка выиграла серебро в личных состязаниях и бронзу в общем зачете.

Отметим, оба раза лидер сборной выполняла новый для себя прыжок - тройное сальто с тремя пируэтами. Вид спорта шагнул вперед. Теперь "тройные" по мнению Гуськовой - это базовый минимум.

Анна Гуськова, олимпийская чемпионка по фристайлу:

"Очень рада, что удалось усложнить свою программу. С этим прыжком можно бороться и нужно. И, собственно говоря результаты меня очень удовлетворяют. Классно, мне все очень понравилось, очень крутой сбор. Сейчас из-за того, что фристайл не стоит на месте, и мы двигаемся дальше, женский фристайл в частности, поэтому я говорила, что буду усложнять до 3-3, и я это сделала. Мне эти прыжки жизненно необходимы будут зимой, потому что они действительно конкурентоспособны, и без них уже - без вариантов".

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Михаил Курлович оценил работу команды в летний период на девять баллов из десяти. Специалист отметил, что спортсмены провели лето с максимальной отдачей, однако "девятка" поставлена потому, что нет предела совершенству. Наставник подчеркнул, что в масштабах четырехлетия это отличный старт для первого водного сезона, команда доказала свои возможности, и теперь фристайлисты продолжают планомерно работать дальше.

В большом спорте окончание одних соревнований означает подготовку к новым. В конце текущей недели сборная приступит к прыжкам на батуте в центре "Фристайл". Команда будет подводиться к Республиканским соревнованиям по специальной двигательной подготовке, где атлеты будут демонстрировать свою силу и выполнение прыжков на классической батутной сетке.