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Квалификация ЧЕ-2021. Беларусь побеждает Великобританию - 67:57
Женская национальная сборная Беларуси по баскетболу добивается важной победы в рамках отбора на чемпионат Европы. Наши девушки победили лидера группы Великобританию, 67:57, и приблизились к ней на расстоянии одного балла. Встреча же получилась не такой спокойной, как итоговый счет. На протяжении игры у британок было преимущество в 5 баллов. Однако мастерство наших решило итоговый результат. Завтра встреча против Польши. "Беларусь 5" покажет поединок в прямом эфире в 12:30.
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