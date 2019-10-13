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Квалификация Евро-2020: Испания упустила победу в Норвегии, Италия уже на топ-турнире

Сборная Испании по футболу впервые теряет очки в отборе на Евро-2020. "Красная фурия" в компенсированное время пропустила с пенальти от Норвегии - 1:1. С девятнадцатью очками испанцы лидируют в своей группе и уже в следующем туре могут обеспечить участие в топ-турнире. А вот Италия уже там. Накануне была переиграна Греция - 2:0. Это седьмая победа "Скуадры Адзурры" в седьмом матче отбора. Сборная недосягаема для соперников.

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