Квалификация Евро-2020: в гостях у Беларуси сборная Нидерландов

Большой футбол в Минске. Сегодня сборная Беларуси сыграет против грозной команды Нидерландов на стадионе "Динамо". На игре ожидается аншлаг, билеты раскуплены уже давно. Голландцев мы обыгрывали дважды, и сегодня ждем победы. Сейчас в турнирной таблице оранжевые впереди, "Белыя крылы" на четвертом месте. Соперникам не поможет Мемфис Депай. Белорусы же к матчу подходят в полной боевой готовности.



Матч Беларусь - Нидерланды начнется на стадионе "Динамо" в 19:00. Прямая трансляция на "Беларусь 5".