Со Швейцарией и Фарерскими островами сыграют наши гандболистки в квалификации ЧМ-2021

Швейцария и Фарерские острова. Женская сборная Беларуси по гандболу по результатам сегодняшней жеребьевки в Вене попала в пятую группу квалификации чемпионата мира - 2021. Однокруговой турнир пройдет в конце ноября или начале декабря. В следующий этап отбора пройдут две лучшие команды группы.