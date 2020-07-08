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Со Швейцарией и Фарерскими островами сыграют наши гандболистки в квалификации ЧМ-2021

Швейцария и Фарерские острова. Женская сборная Беларуси по гандболу по результатам сегодняшней жеребьевки в Вене попала в пятую группу квалификации чемпионата мира - 2021. Однокруговой турнир пройдет в конце ноября или начале декабря. В следующий этап отбора пройдут две лучшие команды группы.

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