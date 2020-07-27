Квалификация женского ЧМ-2021 по гандболу пройдет в Минске

Минск примет квалификационный турнир к женскому чемпионату мира по гандболу 2021 года. Об этом сообщает Белорусская федерация вида спорта. За право попасть в плей-офф отбора наша команда поспорит со сборными Фарерских островов и Швейцарии. Однокруговой мини-турнир пройдет с 4 по 6 декабря. Дальше пройдут две команды из трио.