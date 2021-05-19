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Л. Морозова и К.-А. Миту не смогли пробиться в полуфинал теннисного турнира в Белграде

Во втором круге парного разряда белорусско-румынский тандем уступил дуэту из Сербии, посеянному на соревнованиях под 4 номером: Нина Стоянович - Александра Крунич, 2:6, 6:3, 6:10.

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