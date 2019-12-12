Латвия и Австрия побеждают на молодежном чемпионате мира в Минске

Сборная Австрии обходит Беларусь в таблице молодежного чемпионата мира в Минске. Команда Марко Певаля обыграла Данию, 4:2, и поднялась на второе место. На первом Латвия, сегодня разгромившая Словению, 9:1. Чтобы вернуться на вторую строку, белорусам сегодня нужно обыгрывать Норвегию. Начало в 19:30. Прямая трансляция с "Чижовка-Арены" на "Беларусь 5".