3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Латвия и Австрия побеждают на молодежном чемпионате мира в Минске
Сборная Австрии обходит Беларусь в таблице молодежного чемпионата мира в Минске. Команда Марко Певаля обыграла Данию, 4:2, и поднялась на второе место. На первом Латвия, сегодня разгромившая Словению, 9:1. Чтобы вернуться на вторую строку, белорусам сегодня нужно обыгрывать Норвегию. Начало в 19:30. Прямая трансляция с "Чижовка-Арены" на "Беларусь 5".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов