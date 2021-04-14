Латвия может не успеть подготовиться к чемпионату мира по хоккею

Успеет ли Латвия подготовиться к чемпионату мира по хоккею? Таким вопросом обеспокоен президент Федерации хоккея этой страны Айгар Калвитис. Глава латвийского ведомства сообщил, что организация турнира в республике сильно хромает. По его словам, арены пока еще не готовы к играм. Калвитис отметил, что площадки для тренировок, например "Даугаву", должны были сдать в эксплуатацию еще месяц назад - 17 марта. Однако льда там до сих пор нет. До начала чемпионата осталось чуть больше месяца, и есть риск не успеть доделать все до конца, добавил президент федерации.

