Латвия отказалась от проведения матча звезд КХЛ

Латвийские власти внезапно отвернулись от хоккея. Рига во второй раз отказалась от проведения матча звезд КХЛ. В этом году мероприятие не состоялось из-за пандемии COVID-19, его перенесли на 2022-й. И вот сейчас вновь отказ. Это подтвердил президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. Хоккеисты вынуждены искать новое место для проведения матча. Напомним, в минувшие выходные в Латвии завершился чемпионат мира. От мирового первенства Рига, по понятным причинам, отказываться не стала, а даже наоборот - всячески настаивала на его проведении. А вот на матч звезд КХЛ сил, судя по всему, уже не хватило.