Лазаревич о том, какие отрасли экономики получат импульс к развитию благодаря проведению II Игр стран СНГ

Какие отрасли экономики получат наибольший импульс к развитию в связи с проведением II Игр стран СНГ, в проекте "Экономическая среда" спросили у первого заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета Надежды Лазаревич.

"Однозначно все! Все отрасли получат толчок в развитии и получат дополнительный импульс для международных взаимоотношений, - заявила зампред Мингорисполкома. - Спортивная отрасль: показываем свои возможности в строительстве спортивных объектов. Я уверена, что будет экспорт строительных услуг. Сфера услуг: общепит, гостиничный бизнес, торговля, туризм".

У нас очень грамотное было решение, что мы Игры разнесли на все регионы нашей страны, и все задействованы в этом процессе. Жители Орши, Бреста и других городов могут быть соучастниками нашего мероприятия. И вместе с тем можно показать красоты того же Бреста, Орши, Молодечно. Надежда Лазаревич

Зампред Мингорисполкома отметила транспортную отрасль и привела в пример сюжет, показанный по телеканалу, где девушка - участница спортивных Игр из Баку восторженно делилась впечатлениями о белорусских троллейбусах. "Она говорит: у нас нет уже троллейбусов, а здесь я проехала и увидела, насколько удобный и комфортный этот вид транспорта. Говори, что она надеется, что у них тоже увидят, как комфортно ездить на этом виде транспорта. А мы же гордо говорим, что троллейбус произведен в Республике Беларусь", - рассказала она.

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