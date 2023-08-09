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Лазаревич о том, какие отрасли экономики получат импульс к развитию благодаря проведению II Игр стран СНГ
Какие отрасли экономики получат наибольший импульс к развитию в связи с проведением II Игр стран СНГ, в проекте "Экономическая среда" спросили у первого заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета Надежды Лазаревич.
"Однозначно все! Все отрасли получат толчок в развитии и получат дополнительный импульс для международных взаимоотношений, - заявила зампред Мингорисполкома. - Спортивная отрасль: показываем свои возможности в строительстве спортивных объектов. Я уверена, что будет экспорт строительных услуг. Сфера услуг: общепит, гостиничный бизнес, торговля, туризм".
У нас очень грамотное было решение, что мы Игры разнесли на все регионы нашей страны, и все задействованы в этом процессе. Жители Орши, Бреста и других городов могут быть соучастниками нашего мероприятия. И вместе с тем можно показать красоты того же Бреста, Орши, Молодечно.
Зампред Мингорисполкома отметила транспортную отрасль и привела в пример сюжет, показанный по телеканалу, где девушка - участница спортивных Игр из Баку восторженно делилась впечатлениями о белорусских троллейбусах. "Она говорит: у нас нет уже троллейбусов, а здесь я проехала и увидела, насколько удобный и комфортный этот вид транспорта. Говори, что она надеется, что у них тоже увидят, как комфортно ездить на этом виде транспорта. А мы же гордо говорим, что троллейбус произведен в Республике Беларусь", - рассказала она.
Смотрите проект "Экономическая среда" ЗДЕСЬ
"Промышленность Беларуси получит толчок в развитии, потому что гости увидят, как мы развиваем инфраструктуру городов, путем развития наших промышленных предприятий, - считает Надежда Лазаревич. - Легкая промышленность. Посмотрите, насколько красиво одеты все наши спортсмены - модно, современно, цветовая гамма, все подобрано. Это, конечно же, кропотливая работа и Министерство спорта, я уверена, там была отдельная бригада, которая отбирала качество, цвет, удобства. И наши спортсмены играют и выигрывают в форме, произведенной Республике Беларусь. Поэтому это возможность нашей легкой промышленности еще раз доказать свою актуальность не только в нашей стране".
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