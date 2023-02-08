Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА

На последней минуте третьей четверти домашнего матча против "Оклахомы-Сити Тандер" Джеймс достиг отметки в 38 390 очков. Таким образом, он побил рекорд бывшего игрока "Лейкерс" Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков). Всего за встречу 38-летний баскетболист набрал 38 очков.

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 133:130 (36:34, 40:32, 28:33, 29:31). Из-за возможного рекорда Джеймса цены билетов на матч достигали 100 тысяч долларов.

Джеймс - четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его по четыре раза называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и серии плей-офф. В составе сборной США спортсмен выиграл Олимпийские игры в 2008 и 2012 годах. В 2021-м он также стал первым баскетболистом-миллиардером.