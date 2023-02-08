3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА
Американский форвард клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА, пишет "Лента.ру".
На последней минуте третьей четверти домашнего матча против "Оклахомы-Сити Тандер" Джеймс достиг отметки в 38 390 очков. Таким образом, он побил рекорд бывшего игрока "Лейкерс" Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков). Всего за встречу 38-летний баскетболист набрал 38 очков.
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 133:130 (36:34, 40:32, 28:33, 29:31). Из-за возможного рекорда Джеймса цены билетов на матч достигали 100 тысяч долларов.
Джеймс - четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его по четыре раза называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и серии плей-офф. В составе сборной США спортсмен выиграл Олимпийские игры в 2008 и 2012 годах. В 2021-м он также стал первым баскетболистом-миллиардером.
Фото:NBA on TNT
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов