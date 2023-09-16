Ледовый дворец в Гродно 16 сентября примет матч чемпионата Беларуси по хоккею

Ледовый дворец в Гродно сегодня примет матч чемпионата Беларуси с приставкой "супер". Серебряный призер прошлого розыгрыша - "Неман" - готовится к противостоянию с лидером текущего сезона - солигорским "Шахтером". "Горняки" по-прежнему не знают поражений, пять побед в пяти играх, у гродненцев же в пассиве есть две осечки при трех викториях.