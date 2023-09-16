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Ледовый дворец в Гродно 16 сентября примет матч чемпионата Беларуси по хоккею
Ледовый дворец в Гродно сегодня примет матч чемпионата Беларуси с приставкой "супер". Серебряный призер прошлого розыгрыша - "Неман" - готовится к противостоянию с лидером текущего сезона - солигорским "Шахтером". "Горняки" по-прежнему не знают поражений, пять побед в пяти играх, у гродненцев же в пассиве есть две осечки при трех викториях.
Сможет ли коллектив Евгения Летова приблизиться к сопернику в турнирной таблице? Узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5", начало в 11:50.
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