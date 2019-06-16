Легенда мирового футбола Рауль - в интервью "Главному эфиру"

От II Европейских игр перейдем к игре номер один. Легенда мирового футбола Рауль Гонсалес Бланко или просто Рауль заглянул в Минск на один день. 16 лет он провел в мадридском "Реале" и трижды выигрывал Лигу чемпионов, в качестве капитана шесть раз приводил королевский клуб к золотым медалям чемпионата Испании.



На матчах с участием Рауля выросло целое поколение болельщиков по всему миру. Он поражал своим голевым чутьем и скромностью, которая не очень-то свойственна футбольным звездам. В нем нет ни капли заносчивости. В Беларусь 42-летний испанец прибыл в прекрасной спортивной форме, чтобы прочитать лекцию о развитии массового и детского футбола.



В эксклюзивном интервью "Главному эфиру" Рауль рассказал, тяжело ли было уходить с футбольного поля и как он едва не стал ветеринаром.



