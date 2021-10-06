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Легендарный П. Газоль объявил об уходе из баскетбола

Легендарный Пау Газоль объявил об уходе из баскетбола, завершив карьеру, которая длилась более двух десятилетий и принесла ему два титула в НБА и золото чемпионата мира со сборной Испании. 41-летний Газоль уже говорил о прощании с национальной командой после того, как Испания проиграла США в четвертьфинале Игр в Токио. Центровой принадлежал "Барселоне" с февраля. Его карьера забуксовала из-за перелома левой стопы, что мешало баскетболисту играть в полную силу более двух лет.

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