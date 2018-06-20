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Легенде белорусского гандбола Спартаку Мирановичу исполняется 80 лет

Он - легенда белорусского гандбола, сборную Советского Союза приводил к золотым медалям Олимпиады, а минский СКА - трижды к Кубку европейских чемпионов. Спартаку Мирановичу сегодня исполняется 80 лет. С чем его и поздравляет команда Белтелерадиокомпании. Именно под его началом "армейцы" из Минска стали самой грозной гандбольной силой в Старом Свете: начиная с 1993, десять раз подряд выигрывали чемпионат Беларуси.

Сегодня Спартак Миранович продолжает трудиться в структуре СКА, где занимается подготовкой новых тренерских кадров для детско-юношеской спортивной школы, названной в честь Спартака Мирановича.

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