Легенде белорусского гандбола Спартаку Мирановичу исполняется 80 лет

Он - легенда белорусского гандбола, сборную Советского Союза приводил к золотым медалям Олимпиады, а минский СКА - трижды к Кубку европейских чемпионов. Спартаку Мирановичу сегодня исполняется 80 лет. С чем его и поздравляет команда Белтелерадиокомпании. Именно под его началом "армейцы" из Минска стали самой грозной гандбольной силой в Старом Свете: начиная с 1993, десять раз подряд выигрывали чемпионат Беларуси.