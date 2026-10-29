Легкая атлетика без границ: в Минске прошел праздник спорта для особенных атлетов

Легкая атлетика выходит на авансцену заметного и важного социального проекта. Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" и Президентский спортивный клуб сотрудничают с 2021 года в рамках соглашения о поддержке инклюзивного спорта и особенных ребят.

Именно в соревнованиях, которые проходят под эгидой этих организаций, все участники получают совершенно уникальный соревновательный и спортивный опыт и испытывают большое удовольствие.

Лариса Таболина, исполнительный директор ОО Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс": "Эти соревнования сегодня поддерживает Президентский спортивный клуб, чему мы очень рады и гордимся этой дружбой, потому что эти соревнования имеют большой социальный резонанс. Для нас очень важно, что ребята из домов-интернатов со всех уголков нашей республики сегодня приехали в город Минск, в великолепное сооружение высочайшего класса, и они будут соревноваться в беге, прыжках и метании".

29 октября участники проекта соревновались в легкоатлетических дисциплинах на базе первоклассного Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.