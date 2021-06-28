Международная федерация легкой атлетики утвердила олимпийские нормативы молотобойцев Юрия Васильченко и Анастасии Коломоец, которые они выполнили 29 мая в рамках чемпионата Молдовы, установив попутно личные рекорды. Напомним, что на Открытом чемпионате Беларуси, который 26 июня завершился на "Динамо", Виталий Парахонько в беге с барьерами и Мария Жодик в прыжках в высоту также завоевали себе квоту в Токио.