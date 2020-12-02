Легкая атлетика. Квалификация к Олимпиаде в Токио возобновлена

Международная федерация легкой атлетики накануне возобновила квалификационный период к Олимпиаде в Токио. Отборочный этап к летним Играм был приостановлен 6 апреля из-за пандемии СOVID-19. Спортсменам, которые ранее выполнили нормативы, подтверждать результаты не нужно. С 1 сентября возможность бороться за квоты на старт в Японии получили представители спортивной ходьбы и марафонцы. Теперь же это право есть у всех легкоатлетов. Сейчас в наличии у белорусов 17 олимпийских лицензий в королеве спорта. Квалификационный период продлится до 29 июня будущего года.