Легкая атлетика на "Беларусь 5". Пятый этап Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика на "Беларусь 5". Сегодня пройдет пятый этап Бриллиантовой лиги. Соревнования примет норвежский Осло. Нашу страну представят метательница копья Татьяна Холодович и прыгун в высоту Дмитрий Набоков. Трансляция на спортивном канале начнется в 21:00.