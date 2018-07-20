Легкая атлетика - на стадионе "Динамо". Около 400 спортсменов будут бороться за медали открытого чемпионата Беларуси

Легкая атлетика снова на стадионе "Динамо". Два дня около 400 спортсменов будут бороться за медали открытого чемпионата Беларуси. Конкуренцию хозяевам составят представители Ирана, Австралии, Ирака, Дании, Азербайджана, Литвы и Израиля. В первый день соревнований разыграют 23 комплекта наград. Кроме того, на чемпионате определятся участники будущего континентального турнира - он пройдет в августе в Берлине. Соревнования начнутся в 3 часа дня. "Беларусь 5" покажет их сегодня в записи в 22:50.