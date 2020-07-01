Леонель Месси забросил свой 700 гол в карьере

70 за сборную Аргентины и 630 за "Барселону". Лионель Месси ударом паненкой с 11 метров оформил 700 гол в карьере, но каталонцы все-равно не смогли обыграть "Атлетико", 2:2. В таблице "Барса" вторая - в одном очке от "Реала", причем, у мадридцев игра в запасе.



