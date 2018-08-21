Леонид Лагун покинул пост главного тренера минского "Торпедо"

Контракт расторгнут по соглашению сторон. Напомним, накануне "автозаводцы" в матче 18-го тура чемпионата Беларуси проиграли "Гомелю", 0-2. В шести матчах, которые прошли под руководством Лагуна, "Торпедо" набрало всего 5 очков. Готовить команду к следующему туру будет Владимир Невинский.