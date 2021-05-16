"Лестер Сити" - обладатель Кубка Англии 2020/2021

"Лестер Сити" стал обладателем Кубка Англии и спустя 5 лет после чемпионства написал еще одну красивую футбольную историю. Накануне традиционно на "Уэмбли" в решающем матче "лисы" минимально обыграли финалиста Лиги чемпионов "Челси". Гол на 63-й минуте забил Юри Тилеманс. На 90-й минуте защитник "Челси" Бенджамин Чилуэлл забил гол, но VAR отменил это взятие ворот из-за офсайда. До вечера накануне "Лестер Сити" 4 раза играл в финалах Кубка Англии, однако не выигрывал трофей. "Челси" является восьмикратным обладателем кубка, а всего команда играла в финале турнира 14 раз.