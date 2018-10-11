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Летние юношеские Олимпийские игры. Золото командного турнира по дзюдо и бронза в спортивной акробатике

А теперь о спортивных победах. Артем Колосов вслед за золотой медалью индивидуальных соревнований в весовой категории до 55 килограммов становится победителем командного турнира по дзюдо на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Он внес весомый вклад в успех объединенной сборной, в которой были также представители Хорватии, Италии, Узбекистана, Мексики, Венесуэлы и Тайваня. Также в копилке сборной Беларуси еще одна медаль.

15-летняя белоруска Анастасия Шкурдай завоевала серебро в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем.

И еще одна награда белорусов прошедшей ночью. Пара акробатов - Виктория Ахотникова и Илья Фоменков - вошла в состав интернациональной команды и завоевала бронзу. Теперь после четырех соревновательных дней у нашей команды на Играх в Аргентине 5 медалей.

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