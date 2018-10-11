Летние юношеские Олимпийские игры. Золото командного турнира по дзюдо и бронза в спортивной акробатике

А теперь о спортивных победах. Артем Колосов вслед за золотой медалью индивидуальных соревнований в весовой категории до 55 килограммов становится победителем командного турнира по дзюдо на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Он внес весомый вклад в успех объединенной сборной, в которой были также представители Хорватии, Италии, Узбекистана, Мексики, Венесуэлы и Тайваня. Также в копилке сборной Беларуси еще одна медаль.