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Летний чемпионат Беларуси по биатлону пройдет в Раубичах 23-24 августа
Первый старт сезона 23 и 24 августа проведут главные звезды белорусского биатлона. А уже в первых числах сентября в Красноярске официально будет открыт международный сезон первым этапом Кубка Содружества.
В каком состоянии сборная Беларуси подходит к начальным стартам, узнавал Андрей Козлов.
Подробности в видео.
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