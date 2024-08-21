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Летний чемпионат Беларуси по биатлону пройдет в Раубичах 23-24 августа

Первый старт сезона 23 и 24 августа проведут главные звезды белорусского биатлона. А уже в первых числах сентября в Красноярске официально будет открыт международный сезон первым этапом Кубка Содружества.

В каком состоянии сборная Беларуси подходит к начальным стартам, узнавал Андрей Козлов.

Подробности в видео.

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