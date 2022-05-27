Суперзвезды нашего биатлона, эмоции болельщиков, которые соскучились по атлетам, яркий и динамичный формат. Сегодня на национальном стадионе "Динамо" впервые в это межсезонье сборная Беларуси появилась перед родной аудиторией. Летний Кубок Белорусской федерации биатлона прошел в двух дисциплинах - кроссе и стрельбе. О том, как это было, расскажет прямо сейчас Андрей Козлов.

Такой формат спортивного мероприятия очень любим болельщиками, особенно когда межсезонный соревновательный коллапс, и кумиры, и звезды работают в тренировочном ритме либо делятся яркими событиями лишь в "Инстаграме".

Летний Кубок Белорусской федерации биатлона стал таким спортивным фестивалем, где самые желанные спортивные герои в такой непосредственной близости. После финиша Антона Смольского и Динару Алимбекову болельщики долго не отпускали отдыхать.

Эта пара гармонично дополняет друг друга не только в жизни, но именно Динара и Антон являются лицами нашего спорта - выросшие в небольших белорусских местечках и сделавшие карьеру исключительно своим трудом.





Формат был прост - два полуфинала как у мужчин, так и у женщин, и далее финал. Несколько кругов кроссовой дистанции и между ними работа на импровизированном стрельбище, где патрон, улетевший мимо цели, отправлял участников на такой же импровизированный штрафной круг. А победители и призеры кроме призов получили денежные вознаграждения, что, конечно, приятно.

Праздник получился для всех. И вот вам яркий пример.

Анастасия Прокопенко завоевывала медаль Олимпиады в современном пятиборье, становилась чемпионкой мира. Но вот и такой летний биатлонный кубок останется наверняка в ее памяти.