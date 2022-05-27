3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Летний Кубок Белорусской федерации биатлона прошел в двух дисциплинах - кроссе и стрельбе
Суперзвезды нашего биатлона, эмоции болельщиков, которые соскучились по атлетам, яркий и динамичный формат. Сегодня на национальном стадионе "Динамо" впервые в это межсезонье сборная Беларуси появилась перед родной аудиторией. Летний Кубок Белорусской федерации биатлона прошел в двух дисциплинах - кроссе и стрельбе. О том, как это было, расскажет прямо сейчас Андрей Козлов.
Такой формат спортивного мероприятия очень любим болельщиками, особенно когда межсезонный соревновательный коллапс, и кумиры, и звезды работают в тренировочном ритме либо делятся яркими событиями лишь в "Инстаграме".
Летний Кубок Белорусской федерации биатлона стал таким спортивным фестивалем, где самые желанные спортивные герои в такой непосредственной близости. После финиша Антона Смольского и Динару Алимбекову болельщики долго не отпускали отдыхать.
Эта пара гармонично дополняет друг друга не только в жизни, но именно Динара и Антон являются лицами нашего спорта - выросшие в небольших белорусских местечках и сделавшие карьеру исключительно своим трудом.
Формат был прост - два полуфинала как у мужчин, так и у женщин, и далее финал. Несколько кругов кроссовой дистанции и между ними работа на импровизированном стрельбище, где патрон, улетевший мимо цели, отправлял участников на такой же импровизированный штрафной круг. А победители и призеры кроме призов получили денежные вознаграждения, что, конечно, приятно.
Праздник получился для всех. И вот вам яркий пример.
Анастасия Прокопенко завоевывала медаль Олимпиады в современном пятиборье, становилась чемпионкой мира. Но вот и такой летний биатлонный кубок останется наверняка в ее памяти.
Своего рода даже не официальный старт получился, а такой биатлонный спортивный фестиваль. Задумка Белорусской федерации биатлона себя полностью оправдала. И ждем продолжения подобных идей.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Регионы
Все
Происшествия
Все