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Летняя Сбербанкиада объединила тры тысячи сотрудников финансовой организации из 17 стран

Минск принимает крупнейшие корпоративные соревнования. Летняя Сбербанкиада объединила тры тысячи сотрудников финансовой организации из 17 стран. Спортсмены-любители разыграют 40 комплектов наград в 12 видах. Это мини-футбол, шахтамы, сквош... Соревнования будут проходить до 21 июля. Сегодня команды играли в теннис и волейбол.



Корпоратив такого масштаба и формата для финансовой организации уже традиция и проводится в 13 раз. Соревнования всегда приурочены к знаковым спортивным событиям. В этом году - к ІІ Европейским играм.

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