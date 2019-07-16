Минск принимает крупнейшие корпоративные соревнования. Летняя Сбербанкиада объединила тры тысячи сотрудников финансовой организации из 17 стран. Спортсмены-любители разыграют 40 комплектов наград в 12 видах. Это мини-футбол, шахтамы, сквош... Соревнования будут проходить до 21 июля. Сегодня команды играли в теннис и волейбол.





Корпоратив такого масштаба и формата для финансовой организации уже традиция и проводится в 13 раз. Соревнования всегда приурочены к знаковым спортивным событиям. В этом году - к ІІ Европейским играм.