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Лев Яшин вошел в рейтинг лучших футболистов за всю историю ЧМ
Легендарный советский вратарь Лев Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших игроков за всю историю чемпионатов мира по футболу, пишет БЕЛТА.
Яшин, прозванный "черным пауком", стал первым вратарем, получившим престижную награду "Золотой мяч".
Лев Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР. Он выступал на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, в 1966-м помог своей стране занять четвертое место. В 2002 году был включен в "Команду мечты" по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
В 2019 году французский журнал France Football учредил премию имени Льва Яшина, вручаемую лучшему вратарю года, а в декабре 2020 года признал Яшина лучшим голкипером в истории футбола.
Фото:ТАСС
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