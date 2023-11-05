Лев Яшин вошел в рейтинг лучших футболистов за всю историю ЧМ

Легендарный советский вратарь Лев Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших игроков за всю историю чемпионатов мира по футболу, пишет БЕЛТА.

Лев Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР. Он выступал на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, в 1966-м помог своей стране занять четвертое место. В 2002 году был включен в "Команду мечты" по версии Международной федерации футбола (ФИФА).