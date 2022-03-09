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Хет-трик Левандовски уверенно вывел "Баварию" в четвертьфинал

"Бавария" устроила показательный разгром"Зальцбурга", а Левандовски совершил голевой залп - за 11 минут забил трижды. В результате 7:1 и место "Баварии" в четвертьфинале.

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