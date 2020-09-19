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"Лейкерс" на старте полуфинальной серии сильнее "Денвера"

Дабл-даблы Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса помогли "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграть "Денвер" в первом матче полуфинальной серии НБА. 126:114 - в пользу калифорнийской команды. У Дэвиса - 37 очков и 10 подборов, Джеймс набрал 15 баллов и совершил 12 передач. Ближайшей ночью продолжится финал Востока, пока "Майами" в дуэли с "Бостоном" уверенно ведет 2:0.

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