"Лейкерс" на старте полуфинальной серии сильнее "Денвера"

Дабл-даблы Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса помогли "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграть "Денвер" в первом матче полуфинальной серии НБА. 126:114 - в пользу калифорнийской команды. У Дэвиса - 37 очков и 10 подборов, Джеймс набрал 15 баллов и совершил 12 передач. Ближайшей ночью продолжится финал Востока, пока "Майами" в дуэли с "Бостоном" уверенно ведет 2:0.