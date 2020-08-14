3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Лейпциг" пробился в полуфинал Лиги чемпионов
Очередная горячая концовка в четвертьфинале лиги чемпионов. "Лейпциг" на последних минутах вырывает победу в матче против мадридского "Атлетико" и становится на шаг ближе к финалу, который также состоится в Португалии. Немецкий клуб - второй полуфиналист турнира - на этой стадии команда Юлиана Наггельсмана сыграет с французским "Пари Сен Жермен". Еще два участника 1/2 финала определятся сегодня и завтра. Смотрите прямые трансляции на "Беларусь 5".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело