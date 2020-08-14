"Лейпциг" пробился в полуфинал Лиги чемпионов

Очередная горячая концовка в четвертьфинале лиги чемпионов. "Лейпциг" на последних минутах вырывает победу в матче против мадридского "Атлетико" и становится на шаг ближе к финалу, который также состоится в Португалии. Немецкий клуб - второй полуфиналист турнира - на этой стадии команда Юлиана Наггельсмана сыграет с французским "Пари Сен Жермен". Еще два участника 1/2 финала определятся сегодня и завтра. Смотрите прямые трансляции на "Беларусь 5".



