"Лейпциг" с минимальным счетом 1:0 обыграл "Арминию" в гостевом поединке 26-го тура немецкой Бундеслиги

Единственный гол в матче на 46-й минуте забил Забиццер. Эта победа позволила гостям сохранить интригу. В турнирной таблице "Лейпциг" уступает лидирующей "Баварии" всего один балл, правда, у мюнхенцев одна игра в запасе. И уже сегодня "Бавария" сыграет против "Штутгарта".